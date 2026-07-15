شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد نازحون وأصيب آخرون جراء هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وشملت الاعتداءات قصفًا استهدف منزلًا مأهولًا في دير البلح، إلى جانب إطلاق نار وعمليات تدمير في مناطق متفرقة.

استشهد أربعة نازحين وأصيب آخرون، فجر الأربعاء، جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.

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وأفاد مستشفى شهداء الأقصى والدفاع المدني بانتشال أربعة شهداء وعدد من المصابين عقب استهداف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية مأهولة لعائلة أبو قاسم قرب دوار البركة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما شهدت مناطق عدة تصعيدًا ميدانيًا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة وخانيونس، فيما ألقت طائرات مسيّرة قنابل قرب دوار بني سهيلا شرق خانيونس، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار لليوم الـ278 منذ بدء سريان الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث أسفرت انتهاكات يوم الثلاثاء عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة نحو 25 آخرين.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء الهدنة إلى 1110، إضافة إلى 3599 مصابا و800 حالة انتشال، فيما بلغت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 73 ألفا و233 شهيدا وأكثر من 173 ألفًا و707 مصابين.