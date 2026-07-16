شهيدان بقصف مسيّرة وغارات تدمر منازل وسط غزة

قصف إسرائيلي شرقي مدينة غزة يسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، فيما دمّرت غارات ثلاثة منازل في دير البلح والمغازي والنصيرات، في ظل تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطينيان، صباح الخميس، في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية عند مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

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وكان فلسطينيان، بينهما امرأة، قد أُصيبا مساء الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية دمّرت ثلاثة منازل في دير البلح ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، بعد إنذارات بإخلاء مربعات سكنية، ما أثار حالة من الهلع بين السكان والنازحين.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى الأربعاء، عن استشهاد 1123 فلسطينيًا وإصابة 3616 آخرين، فيما تجاوزت حصيلة حرب الإبادة المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف شهيد و173 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع طال معظم البنية التحتية المدنية.

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