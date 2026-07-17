شهيد بقصف إسرائيلي استهدف شقة بمدينة غزة وقصف على رفح وخانيونس

استشهد فلسطيني وأصيب ستة آخرون بقصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية بغزة، مع توغل بري محدود بخانيونس، ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، رفعت حصيلة الضحايا إلى ألف ومئة وسبعة وعشرين شهيدا.

استشهد شخص وأصيب 6 آخرون، الجمعة، في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، فيما توغلت آليات إسرائيلية بشكل محدود شرق خانيونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد محمد تيسير عبيد وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بناية "التاج" بشارع اليرموك، وسط مدينة غزة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخ موجه شقة أخرى في بناية سكنية بشارع المؤسسات غربي مدينة غزة، من دون الإبلاغ عن قتلى أو مصابين.

وفي شمالي القطاع، قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية وأطلق النار من آلياته العسكرية باتجاه المناطق الشرقية لحيّ التفاح وبلدة جباليا.

وفي جنوبيّ القطاع، أفادت مصادر محلية بتوغل محدود لآليات إسرائيلية لمسافة عشرات الأمتار في محيط شارع 16 شرق بلدة القرارة شمالي خانيونس، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي مكثف، قبل أن تنسحب بعد عدة ساعات.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق غربي مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات النار بكثافة تجاه خيام النازحين في تلك المنطقة.

واستهدفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينتي رفح وخانيونس بعدد من القذائف.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن استشهاد ألف و127 شخصا، وإصابة 3643 آخرين.