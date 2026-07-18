تصعيد متواصل: 8 شهداء بقصف إسرائيلي في مدينة غزة وتوغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح

استشهد 8 أشخاص على الأقل بينهم طفلة ووقعت إصابات منذ فجر السبت بقصف إسرائيلي استهدف منطقتين في مدينة غزة، فيما تحدثت مصادر محلية عن نزوح عقب إنذار إسرائيلي بالإخلاء جنوب حي الزيتون وتوغل آليات الاحتلال شرق دير البلح.

من مكان القصف الذي استهدف شقة سكنية في مدينة غزة

استشهد وأصيب عدد من الأشخاص بينهم أطفال عصر، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بجوار مستشفى الحياة في حي النصر غربي مدينة غزة.

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وأفادت مصادر صحافية وطبية في غزة، باستشهاد 5 أشخاص بينهم 3 أطفال ووقوع عدد كبير من المصابين معظمهم أطفال جراء القصف الذي استهدف شقة سكنية في حي النصر.

وتحدثت مصادر طبية في مستشفيي الشفاء والمعمداني بمدينة غزة في وقت سابق، عن وصول جثامين 3 شهداء ومصابين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط دوار دولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة صباح السبت.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات العائلات نزحت من منطقة دولة جنوب حي الزيتون، عقب إنذار بالإخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي عبر اتصال هاتفي بأحد سكان الحي. وقالت المصادر إن الإخلاء جاء تمهيدا لبدء عملية عسكرية ادعى الجيش أنها "محدودة".

ووسط القطاع، وسع الجيش الإسرائيلي فجرا، المناطق التي يحتلها شرق مدينة دير البلح؛ وقالت مصادر محلية إن آليات إسرائيلية مدعومة بجرافة توغلت عشرات الأمتار في محيط دوار "أبو ميري" تحت غطاء ناري وقصف مدفعي كثيف.

وأشارت المصادر إلى أن الآليات المتوغلة أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى ما يسمى بـ"الخط الأصفر" نحو الغرب لمسافة تقارب 100 متر، قبل أن تنسحب من المنطقة.

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