شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

تتواصل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم اتفاق التهدئة، وسط تصاعد الخروقات وسقوط ضحايا بين المدنيين والنازحين، ما يعكس استمرار التوتر الميداني وتعثر تثبيت وقف إطلاق النار.

استشهد، صباح الأحد، عدد من النازحين بينهم سيدة، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، رغم استمرار اتفاق التهدئة.

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وقالت مصادر طبية إن شهيدين وصلا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف شارع كشكو في حي الزيتون، مشيرة إلى تعذر انتشالهما ونقلهما في وقت سابق بسبب خطورة الأوضاع واستمرار القصف في المنطقة.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ283 على التوالي، ما تصفه مصادر فلسطينية بخروقات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شهد فجر الأحد تنفيذ 12 خرقا شملت قصفا مدفعيا وجويا، وإطلاق نار، واستهداف منازل مأهولة وخيام للنازحين ومراكز إيواء، إضافة إلى عمليات نسف لمربعات سكنية.

وشملت الهجمات الإسرائيلية مناطق عدة في القطاع، بينها مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حيث أصيب عدد من النازحين جراء استهداف شقة سكنية، فيما تعرض محيط المسجد الكبير جنوب مخيم البريج لقصف جوي، إضافة إلى إلقاء قنابل بواسطة طائرة مسيّرة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه بحر شمال غرب مدينة غزة، ونفذت الطائرات المروحية غارات وإطلاق نار في مناطق شمال وشرق القطاع، بينما استهدف القصف المدفعي مناطق شرق مدينة غزة وخانيونس جنوب القطاع.

وتأتي هذه التطورات بعد استشهاد 10 فلسطينيين، السبت، خلال 16 خرقا إسرائيليًا للتهدئة، شملت قصفا جويا ومدفعيا واستهدافا لمنازل وخيام سكنية ومواقع تؤوي نازحين.

وتؤكد هذه الاعتداءات المتواصلة استمرار الخروقات الإسرائيلية لتفاهمات التهدئة ووقف إطلاق النار، من خلال مواصلة القصف الجوي والمدفعي، واستهداف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين، إلى جانب التوغلات العسكرية وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وتفاقم هذه الانتهاكات المتكررة من معاناة الفلسطينيين، ولا سيما النازحين الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، كما تهدد فرص تثبيت التهدئة في ظل استمرار العمليات العسكرية والخروقات الميدانية اليومية.