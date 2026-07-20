قصف وإطلاق نار يوقع شهداء وإصابات في غزة

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي تصعيدها الميداني في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار في عدة مناطق، ما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين، بينهم نازحون.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية، إلى جانب استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين، بينهم أطفال ونساء.

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وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من النازحين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا شمالي القطاع، فيما تعرضت المناطق الشرقية لغزة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، ضمن التصعيد المستمر رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي جنوب القطاع، استهدفت الآليات الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة خانيونس بإطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل، فيما حلقت طائرات مسيرة حربية إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة وبشكل مكثف في أجواء المدينة.

أما في مدينة غزة، فقد طال إطلاق النار من الآليات العسكرية المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما تسبب بحالة من الخوف والقلق بين السكان، ودفع عددا من العائلات، لا سيما النازحين المقيمين في خيام بلاستيكية تفتقر إلى الحماية، إلى مغادرة أماكن إقامتهم والتوجه نحو مناطق غربي المدينة بحثا عن الأمان.

وكانت سلسلة الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار التي نفذتها قوات الاحتلال يوم الأحد قد أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، وإصابة عدد من النازحين، بينهم أطفال ونساء، في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي ظل استمرار الاستهدافات، طالب الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لضمان وصول طواقم الإنقاذ إلى المناطق المستهدفة، وتمكينها من مواصلة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال المصابين.

وتزامن التصعيد مع إعلان الدفاع المدني بدء المرحلة الثانية من مشروع البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة، رغم محدودية الإمكانات المتوفرة.

ويأتي ذلك وسط استمرار قوات الجيش الإسرائيلي في سياسة تدمير الأحياء والمنازل السكنية في القطاع، عبر تكثيف عمليات القصف بعد إجبار السكان على إخلاء منازلهم بواسطة الاتصالات والتهديدات، في إطار ما تصفه الجهات الفلسطينية بسياسة ممنهجة تستهدف تدمير ما تبقى من البنية السكنية والمدنية في غزة، التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ألف يوم.