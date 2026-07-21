6 شهداء من عائلة واحدة إثر غارة إسرائيلية على مدينة غزة

تواصلت التطورات الميدانية في قطاع غزة مع سقوط شهداء وإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة، بالتزامن مع تصعيد عسكري شمل قصفا جويا ومدفعيا وتحركات للآليات الإسرائيلية في مناطق عدة من القطاع.

استشهد 6 نازحين فلسطينيين من عائلة واحدة (رجل وسيدة وأطفالهما)، بينهم سيدة و4 أطفال، فجر الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.

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وأوضح جهاز الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت الشهداء من منزل يعود لعائلة المصري قرب الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني جنوب المدينة، فيما تمكنت فرق الإطفاء، بمساندة طواقم بلدية غزة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المنزل.

وتزامن القصف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث قصفت الطائرات الحربية منزلا مأهولا بثلاثة صواريخ، فيما شهدت مناطق جنوب شرق حي الزيتون توغلا لقوات إسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف.

كما استهدفت البوارج الحربية ساحل مدينة غزة بالقذائف، في حين تعرضت مناطق شرق خانيونس ودير البلح لقصف وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى عمليات تجريف وتخريب للأراضي الزراعية شرق دير البلح.

توغلت قوات إسرائيلية برفقة آليات عسكرية جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية للمدينة.

كما قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية مناطق في عرض بحر غزة، فيما استهدفت الدبابات الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ودير البلح بإطلاق نار كثيف.

وفي وسط القطاع، نفذت الجرافات الإسرائيلية عمليات تجريف وتخريب للأراضي الزراعية خلال توغلها شرق دير البلح، بينما تعرضت المناطق الجنوبية لخان يونس لإطلاق نار من الآليات العسكرية. كما واصلت الطائرات المسيّرة تحليقها في أجواء شمال وغرب مدينة غزة ومناطق من المحافظة الوسطى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتهم الجهات الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بمواصلة القصف والعمليات الميدانية في القطاع، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تتواصل منذ توقيع اتفاق التهدئة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.