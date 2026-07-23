تسجل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة 65,279 يتيمًا و28,224 أرملة، وتحذر من اتساع النزوح وتدمير مراكز الإيواء وتصاعد العنف الأسري رغم إعلان وقف إطلاق النار.

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن البيانات الموثقة لديها تظهر تصاعدًا حادًا في أعداد الأيتام والأرامل والنازحين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير مراكز الإيواء وتضييق المساحات المتاحة للمدنيين عمّق الكارثة الاجتماعية ومنع أي تعافٍ فعلي للمجتمع الفلسطيني.

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وأفادت الوزارة، في بيان، بأن إجمالي عدد الأيتام المسجلين في قواعد بياناتها بلغ 65,279 يتيمًا حتى حزيران/ يونيو 2026، بينهم 54,468 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت أن 2,039 طفلًا أُدرجوا في سجلات الأيتام خلال الفترة الممتدة من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى تموز/ يوليو 2026، ما يعكس استمرار فقدان الأطفال لذويهم رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد الأرامل في قطاع غزة إلى 28,224 أرملة، بينهن 742 سيدة ترملن منذ وقف إطلاق النار وحتى تموز/ يوليو 2026، في ظل استمرار استهداف أرباب الأسر وفقدان آلاف العائلات لمعيلها الأساسي.

وأكدت الوزارة أن هذه التطورات ضاعفت عدد الأسر التي تعتمد بصورة كاملة على برامج الإغاثة والمساعدات، في وقت تتراجع فيه قدرة المؤسسات المحلية والدولية على الاستجابة لحجم الاحتياجات المتزايدة.

استهداف مراكز الإيواء

ورصدت طواقم الوزارة استهداف وتضرر أكثر من 20 مركزًا ومخيمًا للإيواء منذ إعلان وقف إطلاق النار، نتيجة الاعتداءات المباشرة وعمليات تدمير المربعات السكنية.

وأدى ذلك، وفق البيان، إلى فقدان أكثر من 638 أسرة مأواها بالكامل، سواء كان منزلًا أو خيمة، إلى جانب تضرر أكثر من 163 خيمة في حوادث موثقة.

وقالت الوزارة إن الخيام ومراكز الإيواء التي لجأت إليها الأسر لم تعد توفر الحد الأدنى من الحماية، بل أصبحت جزءًا من دائرة الاستهداف، ما أبقى مئات آلاف العائلات في حالة خوف ونزوح متواصلين.

وأضافت أن النزوح لم يعد حالة طارئة ومؤقتة، بل تحول إلى "دورة قهرية متكررة"، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية وتحريك ما يسمى "الخط الأصفر" وتقليص المساحات المتاحة للمدنيين.

وسجلت الوزارة أكثر من 800 أسرة نازحة جديدة داخل القطاع، بعدما اضطرت إلى مغادرة خيامها ومراكز الإيواء المهددة بالإخلاء، فيما قضت نساء وأطفال ساعات الليل في العراء لعدم توافر مأوى بديل.

تصاعد العنف الأسري

وأشار البيان إلى ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في قطاع غزة، إلى جانب تسجيل نحو 3,000 سيدة تعرضن للعنف، و200 سيدة مهجورة، خلال الفترة من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 حتى تموز/ يوليو 2026.

وقالت الوزارة إن استمرار العدوان الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، وسياسات التهجير وتدمير مقومات الحياة، أدى إلى انهيار منظومة الحماية الاجتماعية وزيادة هشاشة النساء والأطفال والأسر التي فقدت مصادر دخلها.

وأضافت أن ما يجري "استمرار لنمط ممنهج يستهدف البنية الاجتماعية للإنسان الفلسطيني، ويقوض أي جهود دولية أو محلية للإغاثة والتنمية".

مطالب بتوفير الحماية والمساعدات

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والالتزام الفعلي بالاتفاق.

كما دعت إلى توفير حماية دولية عاجلة للنازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، وتجريم استهدافها، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لمنع إفلات المسؤولين عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية من العقاب.

وطالبت بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة حرة وآمنة، وبكميات تتناسب مع حجم الكارثة، لدعم مئات آلاف الأسر التي فقدت مصادر دخلها.

ودعت المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى تمويل برامج عاجلة ومستدامة لرعاية الأيتام والأرامل والأسر التي فقدت مأواها، إلى جانب الإسراع في إدخال البيوت الجاهزة قبل حلول الشتاء المقبل.

وأكدت أن الخيام أصبحت مهترئة وغير صالحة للسكن، ولا تستطيع توفير الحماية للعائلات النازحة في مواجهة الظروف الجوية أو الاعتداءات المتكررة.

وطالبت كذلك بإيجاد حلول عاجلة لأزمة الخبز والطهي، في ظل نقص الوقود اللازم للمخابز والمنازل، وعدم توافر وسائل الإشعال، بما فيها الولاعات، الأمر الذي تسبب، بحسب الوزارة، في أزمة إضافية للأسر.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن استمرار الصمت الدولي على "النزيف اليومي" يعني المشاركة في استمرار معاناة أكثر من مليوني إنسان فقدوا أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.