قصف ونسف واستهداف لخيام النازحين في غزة

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسجيل قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف استهدفت مناطق متفرقة، ما أدى إلى تصاعد التوتر الميداني رغم استمرار الهدنة. وشملت التطورات مناطق في شمال القطاع وغزة وخانيونس.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الـ287 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، حيث سجلت تسعة خروقات جديدة، الخميس، شملت قصفا مدفعيا، وإطلاق نار، وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية واستهداف لخيام النازحين ومراكز الإيواء.

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وأفادت مصادر محلية بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار شمالي قطاع غزة وشرق مدينة غزة، فيما تعرضت خيام النازحين في منطقة الكنيس جنوب غربي مدينة خانيونس لإطلاق نار من آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة جنوب المدينة، ما أثار حالة من الخوف بين النازحين.

كما شهدت المناطق الجنوبية من خانيونس إطلاق نار مكثفا ومتواصلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مفترق السنافور في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية نسف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من آلياتها العسكرية شرق حي الزيتون، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان أربعة نازحين قد استشهدوا، الأربعاء، وأصيب آخرون جراء 12 خرقاً إسرائيلياً للهدنة الهشة، تضمنت قصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار استهدف خيام النازحين ومركبات مدنية وشققاً سكنية مأهولة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق إنهاء الحرب والتهدئة، الذي تم التوصل إليه بوساطة عربية وأمريكية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية.