داخلية غزة تتهم إسرائيل بتعمد استهداف الشرطة لنشر الفوضى

اتهمت وزارة الداخلية في غزة إسرائيل بتكثيف استهداف جهاز الشرطة، بهدف تقويض الأمن الداخلي وإشاعة الفوضى، وأشارت إلى مقتل 53 من قادة وضباط وعناصر في الشرطة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، السبت، إن إسرائيل "تمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي" في القطاع، في "إصرار على نشر الفوضى".

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وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الجريمة "تمثل إمعانًا من الاحتلال في استهداف مفاصل العمل الشرطي، بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة"، وذلك عقب اغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، باستهدافه بقصف جوي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

مدير شرطة شمال قطاع غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة

وقالت الداخلية في تصريح صحافي إن العميد المقادمة ارتقى على رأس عمله في خدمة المواطنين ومساندتهم وحفظ أمنهم، والذي لم يتخلف عن تأدية واجبه الوطني طوال حرب الإبادة.

وأشارت إلى مقتل 53 من قادة وضباط وعناصر في الشرطة، جراء استهدافات مباشرة طالت مقار الشرطة، ودورياتها، ومركباتها، وعناصرها، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول الوسيطة إلى التحرك العاجل، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهداف جهاز الشرطة، مؤكدة أنه "جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي"، ويؤدي واجبه في حفظ الأمن وتسيير شؤون المواطنين في القطاع.

وقالت إن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من أسبوعين على مجزرة مركز شرطة مخيم جباليا، بتاريخ 14 تموز/ يوليو الجاري، والتي راح ضحيتها 7 من ضباط وأفراد الشرطة، بينهم مدير المركز، ونائبه المقدم، يامن محمد عبيد (48 عاما)، الذي ارتقى صباح اليوم متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها يوم الاستهداف.