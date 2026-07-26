شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار القصف واستهداف مناطق متفرقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين والمدنيين، في ظل تصعيد ميداني متواصل يفاقم الأوضاع الإنسانية.

ضحايا أطفال مع استمرار الانتهاكات في القطاع (Getty Images)

استشهد نازحون وأصيب آخرون، الأحد، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والتصعيد الميداني المتواصل.

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وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ290 على التوالي، خرق اتفاق التهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة، عبر عمليات قصف واستهدافات ميدانية طالت مناطق مختلفة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سليمان تيسير سهمود، متأثرا بإصابته إثر استهداف مباشر قرب "شارع 5" في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما أصيبت سيدة بجروح جراء إصابتها برصاص طائش في الرأس، أثناء وجودها داخل خيمتها قرب عمارة قويدر في مخيم النصيرات للاجئين والنازحين وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخان شمال المدينة، بالتزامن مع عمليات نسف لمبان سكنية في شمال غرب القطاع.

كما واصلت القوات الإسرائيلية تفجير منازل الفلسطينيين في المناطق الجنوبية من غزة، وسط قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح.

وفي خانيونس، كثفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحليقها في أجواء المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية منها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، السبت، استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع.