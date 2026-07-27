غزة: نحو مليون حالة ترددت للمستشفيات وإجراء عشرات آلاف العمليات والعلاجات هذا العام

أعلنت وزارة الصحة في القطاع استقبال أقسام الطوارئ في المستشفيات 997,844 مترددا، وإجراء عشرات الآلاف من العمليات الجراحية المعقدة وجلسات الغسيل الكلوي والعلاجات النفسية والطبيعية.

أظهر التقرير الدوري الصادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة في غزة، أرقاما قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، تعبر عن حجم الاحتياج المتزايد والضغط الهائل الواقع على كاهل المستشفيات والكوادر العاملة في ظل الظروف الراهنة.

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وقالت وزارة الصحة بالقطاع في بيان، إن المنظومة الصحية استجابت لجهود إنقاذ الحياة والرعاية المتقدمة عبر الأقسام والمستشفيات المتخصصة، حيث جاءت أبرز المؤشرات على النحو التالي:

أقسام الطوارئ والعيادات: استقبلت أقسام الطوارئ 997,844 مترددا (على أعتاب المليون حالة)، بينما سجلت العيادات الخارجية 826,060 زيارة.

العمليات وحالات الدخول: أجريت 57,112 عملية جراحية معقدة وطارئة، ونجم عن الضغط الميداني استقادة 111,378 حالة دخول إلى أسرة المستشفيات.

مرضى الكلى والقلب: أجريت 47,629 جلسة غسيل كلوي لـ3912 مريضا يعانون من الفشل الكلوي، إلى جانب إجراء 760 عملية قسطرة قلبية منقذة للحياة.

الدعم النفسي والعلاجي: راجع العيادات النفسية 45 ألف مراجع، بينما نفذت 73 ألف جلسة علاج طبيعي لإعادة التأهيل.

بنك الدم: تم صرف وتوفير 32,186 وحدة دم لتغطية العمليات والجراحات الطارئة وحالات نزيف الطوارئ.

وأكدت وزارة الصحة في القطاع، أن "هذه المؤشرات الضخمة تؤكد أن القطاع الصحي يعمل بأقصى طاقة تشغيلية ممكنة، متجاوزا حدود قدرته الاستيعابية لضمان تقديم الخدمة الاستشفائية للمواطنين، مما يفرض ضرورة عاجلة لدعمه بالإمدادات الطبية والأدوية لضمان استمرار هذه الخدمات الحيوية".