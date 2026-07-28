غزة: شهداء ومصابون بآخر 24 ساعة ووفد من حماس إلى مفاوضات في القاهرة

ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 73,333 شهيدا، عقب استقبال المستشفيات شهداء وجرحى جدد خلال 24 ساعة، تزامنا مع توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد وأُصيب العديد من الأهاليّ، جرّاء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرّقة بقطاع غزة، خلال آخر 24 ساعة، فيما يتوجه وفد حماس، الثلاثاء، للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و333 شهيدا، و174 ألفا و23 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 4 شهداء، بينهم شهيد استشهد متأثرا بجروحه، بالإضافة إلى 14 إصابة.

وذكرت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,207، والإصابات إلى 3,914، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 803، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

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