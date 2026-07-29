3 شهداء ومصابون بغارات على وسط مدينة غزة ومواصي خانيونس

استشهد 3 أشخاص بضربات إسرائيلية على غزة وخانيونس، وسط استمرار خرق وقف إطلاق النار. وأعلنت الصحة وصول شهيدين و29 مصابا للمستشفيات خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان إلى 73,335 شهيدا و174,052 مصابا.

استشهد 3 أشخاص، جرّاء غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، ومواصي خانيونس، بحسب ما أكّدت مصادر طبية في القطاع، مساء الأربعاء.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار وعمليات القتل في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، الأربعاء، وصول شهيدين و29 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن أحد الشهيدين ارتقى جراء استهداف جديد، فيما توفي الآخر متأثرًا بإصابته، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 1,209 شهداء، إلى جانب 3,943 مصابًا، فيما انتُشلت جثامين 803 شهداء خلال الفترة ذاتها.

وارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 73,335 شهيدًا و174,052 مصابًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة.

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