حماس والجهاد الإسلامي تبحثان في القاهرة استكمال اتفاق غزة

بحث وفدان قياديان من حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة استكمال اتفاق غزة، بعد التفاهمات التي أعلن عنها ترامب و"مجلس السلام" وما تنص عليه من وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتسليم سلاح حماس والفصائل للجنة الوطنية والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

التقى وفد من قيادة حماس ترأسه رئيس الحركة في الضفة زاهر جبارين، مع وفد من قيادة الجهاد الإسلامي ترأسه الأمين العام للحركة زياد النخالة، في العاصمة المصرية القاهرة.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على تطوير العمل المشترك والمواقف الوطنية الموحدة، وبذل كل الجهود من أجل حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة؛ بحسب ما جاء في بيان لحركة حماس عصر السبت.

وأكد المجتمعون على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف كافة أشكال العدوان والقتل والاغتيالات، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإدخال احتياجات المواطنين كافة، داعين إلى سرعة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وتحمل مسؤولياتها فورا تجاه المواطنين.

وأضاف البيان "كما بحث اللقاء الأوضاع المتصاعدة في الضفة المحتلة والقدس، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وعمليات تهويد متسارعة، وتكثيف جرائمه أيضا ضد الأسرى، وسبل التعامل مع هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، مما يؤكد أنه ضوء أخضر لاستمرار هذه الانتهاكات".

وجرى خلال اللقاء اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية، والأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، مؤكدين "ضرورة دعم شعبنا الفلسطيني ووقف الحرب العدوانية المستمرة عليه"؛ بحسب ما جاء في بيان حماس.