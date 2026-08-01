شهيدان بقصف إسرائيلي في غزة وارتفاع الحصيلة إلى 73 ألفا و349

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان، مشيرين إلى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدف تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و349 شهيدا.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمعا مدنيا في حي الشيخ رضوان، مشيرين إلى نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

وأكدت مصادر طبية وصول جثماني شهيدين وعدد من المصابين إلى المستشفى جراء القصف، فيما لم تُعرف هوية المستهدفين، ولم يصدر تعقيب عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء القصف غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، و"مجلس السلام"، التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، وإفادة المجلس بأن حركة حماس وافقت على خريطة طريق مفصلة، دون صدور تعليق إسرائيلي.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، استشهاد 8 فلسطينيين خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم شهيد متأثر بإصابته، وإصابة 76 آخرين.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1222 شهيدا و4053 مصابا.

وأضافت أن الحصيلة الإجمالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت 73 ألفا و349 شهيدا، بالإضافة إلى 174 ألفا و162 مصابا.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جراء انهيار مبنى في القطاع، ما رفع حصيلة ضحايا انهيار المباني المتضررة من الحرب الإسرائيلية إلى 33، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2025.

ويعيش آلاف الفلسطينيين في غزة داخل منازل تضررت من القصف الإسرائيلي أو فوق أنقاضها، في ظل غياب البدائل، ولا سيما البيوت المتنقلة، ما يعرضهم لخطر الانهيار.

وتتزايد التحذيرات من مخاطر البقاء داخل مئات آلاف المباني المتضررة أو بالقرب منها، بعدما أصبحت غير صالحة للسكن وتشكل تهديدا مباشرا لحياة الأهالي والنازحين العائدين.

وإلى جانب الخسائر البشرية، خلفت الحرب الإسرائيلية، التي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أميركي، دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.