شهداء بقصف طال منازل وخيام نازحين في غزة

تواصل الغارات الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، مخلفة مزيدا من الضحايا بين النازحين، في وقت يتزامن فيه القصف الجوي والمدفعي مع اتساع رقعة العمليات العسكرية في جنوب القطاع ووسطه ومدينة غزة.

استشهد 10 نازحين، بينهم طفل، وأصيب آخرون، الأحد، في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني.

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وأفاد الدفاع المدني باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، إثر قصف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من المدينة، إضافة إلى شمال غربي مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوبي دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مسن وزوجته وإصابة عدد من النازحين.

وفي مدينة غزة، استشهد نازح جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي المدينة، فيما أسفر قصف آخر استهدف شقة سكنية في برج السوسي غربي المدينة عن استشهاد رجل وزوجته وطفلهما.

كما أصيب عدد من النازحين بقصف مدفعي طال محيط مفترق "دولة" جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تقدم دبابات إسرائيلية وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

وتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق أخرى من القطاع، حيث تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي متزامن مع غارات نفذها الطيران المروحي على شمالي المدينة.