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الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي أبو عصب

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 10:51

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي أبو عصب
الأسير أبو عصب (نشطاء)
عرب ٤٨

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، اعتقال الأسير يعقوب محمود يعقوب أبو عصب (46 عاما)، لحظة تحرره من أمام بوابة سجن النقب، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات.

وكان يعقوب قد اعتقل بتاريخ 4/11/2011، حيث أدين بالانتماء إلى حركة حماس في القدس. وسبق ليعقوب أن اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 14 عاما داخل سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، وعند اعتقاله الأخير كان على وشك إنهاء دراسته العليا (الماجستير).

وتعرض يعقوب للإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات طويلة ومنع من دخول الضفة الغربية المحتلة، وصدر بحقه عدة قرار منع من السفر.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#القدس
#ألسرى
#الاحتلال
#اعتقال
#يعقوب أبو عصب

من عرب 48

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