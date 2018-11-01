الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي أبو عصب

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، اعتقال الأسير يعقوب محمود يعقوب أبو عصب (46 عاما)، لحظة تحرره من أمام بوابة سجن النقب، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات.

وكان يعقوب قد اعتقل بتاريخ 4/11/2011، حيث أدين بالانتماء إلى حركة حماس في القدس. وسبق ليعقوب أن اعتقل عدة مرات وأمضى ما مجموعه 14 عاما داخل سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، وعند اعتقاله الأخير كان على وشك إنهاء دراسته العليا (الماجستير).

وتعرض يعقوب للإبعاد عن المسجد الأقصى لفترات طويلة ومنع من دخول الضفة الغربية المحتلة، وصدر بحقه عدة قرار منع من السفر.