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مصلحة السجون تعتزم نقل قيادات من الأسرى من معتقل "عوفر"

تاريخ النشر: 04/08/2019 - 14:39

مصلحة السجون تعتزم نقل قيادات من الأسرى من معتقل "عوفر"
صورة أرشيفية
عرب ٤٨

اقتحمت قوات إسرائيليّة، اليوم، الأحد، القسم 20 في معتقل "عوفر"، وأجرت عمليات تفتيش وتخريب داخل غرف الأسرى الفلسطينيين.

 وأبلغت مصلحة السجون الأسرى بنيّتها بنقل مجموعة من ممثلي الأطر التنظيمية في المعتقل.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إلى أن عملية القمع هذه هي الثانية التي تنفذها قوات القمع منذ الأسبوع الماضي، حيث اقتحمت سابقًا القسم 14، ونقلت مجموعة من الأسرى.

وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري 2019 عمليات القمع، وكانت أبرز المواجهات التي حدثت في معتقل "عوفر"، وخلالها أُصيب العشرات من الأسرى، حيث استخدمت قوات القمع مستوى عاليًا من العنف لم يسبق أن استخدمته خلال العشرة أعوام السابقة، وما يزال عدد من الأسرى يعانون جراء ما تعرضوا له، وتلا ذلك مواجهة كبيرة في شهر مارس/آذار الماضي، في معتقل "النقب الصحراوي"، خلالها أيضا أُصيب العشرات من الأسرى.

 

وحذر نادي الأسير من تصاعد الهجمة بحق الأسرى، ومحاولة إدارة معتقلات الاحتلال استهداف الأطر التنظيمية داخل بعض المعتقلات، منها معتقل "عوفر".

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#عوفر
#الاحتلال
#الحركة الأسيرة
#الأسرى

من عرب 48

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