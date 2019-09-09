  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

التحذير من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى ودعوات لتدخل دولي

تاريخ النشر: 09/09/2019 - 09:32

التحذير من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى ودعوات لتدخل دولي
الأسير الشهيد بسام السايح (فيسبوك)
عرب ٤٨

طالب مركز الأسرى للدراسات، اليوم الإثنين، في أعقاب استشهد المعتقل بسام السايح " 47 عاما"، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع طويل مع المرض، المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم العشرات ممن يعاني من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى.

وحذر الباحث في قضايا الأسرى الدكتور، رأفت حمدونة، من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى في السجون اذ لم يكن هنالك حالة مساندة جدية لإنقاذ حياتهم.

وطالب بالمزيد من الجهد على كل المستويات إعلاميا وسياسيا وشعبيا وحقوقيا، وتحويل قضية الأسرى إلى أولى أولويات الشعب الفلسطيني ثقافيا لتتصدر الأولويات الأخرى.

وأكد أن السكوت على سياسة الإهمال الطبي سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة التي وصلت إلى221 شهيدا في السجون.

 وحذر حمدونة من سياسة الاستهتار الطبي في السجون، وطالب بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك.

 وطالب بتدخل للتعرف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وبعد خروجهم من الأسر والتي أصبحت تشكل كابوسا مفزعا لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار.

وأضاف أن هنالك خطورة على الأسرى المرضى   بمستشفى سجن مراج بالرملة، كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل إنقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان.

 


#بسام السايح
#الأسير الشهيد
#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحركة الأسيرة تصعد خطواتها وتطالب بتسليم جثمان الشهيد السايح
الحركة الأسيرة تصعد خطواتها وتطالب بتسليم جثمان الشهيد السايح

2019-09-09

تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء
تسليم نتائج تشريح جثمان إسراء غريب الثلاثاء

2019-09-09

اعتقال 14 فلسطينيا وإصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله
اعتقال 14 فلسطينيا وإصابات بمواجهات مع الاحتلال برام الله

2019-09-09

الأكثر قراءة

محمد علي وتفريعة السيسي

محمد علي وتفريعة السيسي

2019-09-08
العثور على جثة مسؤول أمني سابق في

العثور على جثة مسؤول أمني سابق في "حزب الله" بمنزل في بيروت

2019-09-08
الحكومة الإسرائيلية تصادق على

الحكومة الإسرائيلية تصادق على "قانون الكاميرات"

2019-09-08
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع في قطاع غزة

2019-09-08
العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا

العنف والجريمة: قتيل في بئر السبع وإصابة طبيب بحيفا

2019-09-08