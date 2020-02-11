هيئة الأسرى: تجاهل متعمد للحالة الصحية الصعبة للأسير الهمص

يعاني الأسير علاء إبراهيم علي الهمص (46 عاما) من مدينة رفح، من وضع صحي مقلق وصعب.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم، الثلاثاء، أن الأسير "الهمص بوضع صحي مقلق وصعب، وذلك نتاجا لما يتعرض له من إهمال طبي مقصود وتجاهل متعمد لحالته من قبل إدارة معتقلات الاحتلال".

الأسير علاء الهمص

ولفتت الهيئة إلى أن الأسير "الهمص القابع حاليا في معتقل 'إيشل' لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أمراض، لكن حالته تفاقمت خلال سنوات اعتقاله، إذ يعاني من عدة مشاكل صحية مزمنة، فهو يشتكي من إصابته بمرض السل وتسبب العلاج الذي قدمه أطباء الاحتلال بمضاعفات خطيرة له، أدت إلى إصابته بورم في الغدة الليمفاوية، وأزمة حادة بالرئتين. كما يعاني الأسير الهمص من وجود ورم بين الكبد والمعدة، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية لإزالته، لكن عيادة المعتقل تماطل بتحويله، ويشتكي أيضا من آلام حادة في منطقة المثانة مكان العملية التي أجراها خلال العام الماضي، ومن خروج دم وقيح في البول، ومن التهابات حادة بالمعدة ومن ترسب للأملاح بالكلى ومن أوجاع وصداع في الرأس، ورغم معاناته وأوجاعه تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات بما مجموعه 11 نوعا من الأدوية المسكنة والمنومة".

يذكر أن الأسير الهمص معتقل منذ يوم 24 كانون الثاني/ يناير 2009 ومحكوم بالسجن لمدة 29 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.