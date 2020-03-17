  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

تعليق الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 20:11

تعليق الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

قررت مصلحة السجون الإسرائيلية، تعليق برنامج الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم، الثلاثاء، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها "في ظل استمرار الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة فيروس كورونا تم تجديد تعليق برنامج الزيارات العائلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبنائهم في السجون الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي".

وأضافت: "ندرك تبعات هذه القرارات على العائلات والمعتقلين على حد سواء لكننا أيضا نعي تماما التحديات التي تواجه أي نظام سجون وضرورة وقوف السلطات عند مسؤولياتها في منع تفشي الأوبئة".

ولفتت اللجنة الدولية أنها "على تواصل مع السلطات لإيجاد وسائل بديلة للحفاظ على التواصل العائلي مع المعتقلين".

والثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 324، حالة 5 منهم سيئة، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة. ويأتي ذلك مع استمر فرض القيود على الحركة، لمنع استمرار تفشي الفيروس.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#فيروس كورونا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اشتية: على العمال الفلسطينيين ترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام.. إغلاق تام للمعابر
اشتية: على العمال الفلسطينيين ترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام.. إغلاق تام للمعابر

2020-03-17

الضفة الغربية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41
الضفة الغربية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41

2020-03-17

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

2020-03-17

الأكثر قراءة

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

نتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

الصحة الإسرائيلية: 255 إصابة بكورونا و40 ألف متوقف عن العمل

2020-03-16

"المنسيون" هم الأكثر عرضة لخطر كورونا

2020-03-16
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 250

2020-03-16
بعد تكليفه من ريفلين: غانتس يدعو لتشكيل حكومة وطنية

بعد تكليفه من ريفلين: غانتس يدعو لتشكيل حكومة وطنية

2020-03-16