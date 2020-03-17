تعليق الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال

قررت مصلحة السجون الإسرائيلية، تعليق برنامج الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم، الثلاثاء، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها "في ظل استمرار الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة فيروس كورونا تم تجديد تعليق برنامج الزيارات العائلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبنائهم في السجون الإسرائيلية للأسبوع الثاني على التوالي".

وأضافت: "ندرك تبعات هذه القرارات على العائلات والمعتقلين على حد سواء لكننا أيضا نعي تماما التحديات التي تواجه أي نظام سجون وضرورة وقوف السلطات عند مسؤولياتها في منع تفشي الأوبئة".

ولفتت اللجنة الدولية أنها "على تواصل مع السلطات لإيجاد وسائل بديلة للحفاظ على التواصل العائلي مع المعتقلين".

والثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 324، حالة 5 منهم سيئة، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة. ويأتي ذلك مع استمر فرض القيود على الحركة، لمنع استمرار تفشي الفيروس.

وفي 11 آذار/ مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.