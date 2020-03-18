الأسرى يصعدون احتجاجا على قرار تقليص "الكانتينا"

تتحضر الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لخطوات تصعيدية يومي الجمعة والسبت، وذلك احتجاجا على قرار سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي تقليص المستلزمات والمواد الغذائية وعشرات الأصناف من "الكنتنيا" في السجون.

وقرر الأسرى في سجون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت كخطوة أولية، وذلك رفضا لإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، المتمثلة بسحب 140 صنفا من "كنتينا" الأسرى.

ويشمل السحب والتقليص مواد التنظيف التي تشكل أساسا لمواجهة عدوى فيروس كورونا، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخرا، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية واسعة ضد إدارة السجون بدءا من الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفا من "كانتينا" السجون، وحرمت الأسرى من شرائها.

وتشمل الأصناف العديد من أنواع الخضراوات كالليمون والأفوكادو، والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها، في سياق الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.

وأبلغت إدارة السجون الأسرى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بأنها تعكف على تنفيذ إجراءات تصعيدية عدّة تجاههم كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا.

كما تقرر تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرٍ إلى سبعٍ، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، وأن تكون الشراشف والأغطية بلون واحد.