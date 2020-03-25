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أسير فلسطيني يحرق نفسه إحتجاجًا على القمع والإهمال في السجون

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 11:19

أسير فلسطيني يحرق نفسه إحتجاجًا على القمع والإهمال في السجون
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨/ وفا

أقدم أحد الأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة" في النقب على إحراق نفسه، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على إهمال إدارة سجون الاحتلال للأوضاع الصحية للأسرى.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في تصريح صحافي، إن "الأسير محكوم بالسجن المؤبد، وأقدم على إحراق نفسه خلال فترة الفورة". موضحًا أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال أبلغتهم أنه جرى نقل الأسير إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووضعه مستقر، دون توفير مزيد من المعلومات حول حالته الصحية ودرجة الحروق التي أصيب بها.

وأضاف أن "مصلحة إدارة سجون الاحتلال سحبت الأطباء والممرضين من السجون، وأبقت على ممرض واحد فقط في كل سجن، في إطار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى".

وحذّر أبو بكر من استمرار تجاهل وإهمال الوضع الصحي للأسرى، محمّلا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن أي ردة فعل غير متوقعة من الأسرى احتجاجًا على أوضاعهم.

وفي هذا الصدد، أشار أبو بكر إلى أن "أحد محامي الهيئة تواصل مع الأسرى الأربعة الخاضعين للحجر الصحي في مستشفى سجن الرملة للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا". مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أية أعراض وتُجرى لهم فحوصات دائمة.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة البروتوكولات الدولية المتعلقة بالأسرى وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورًا لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وحمايتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في سجن مجدو، وتطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة كما هو الحال الآن.

وجدد اشتية المطالبة بالسعي للإفراج عن جميع الأسرى، خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه، خلال استقباله رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، أمس الثلاثاء في رام الله.


#الحركة الأسيرى
#سجن نفحة
#ادارة سجون الاحتلال
#الاهمال الطبي

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