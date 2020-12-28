نقل ثلاثة من ممثلي الأسرى بـ"ريمون" للعزل دون الإفصاح عن نتائج فحوصاتهم لكورونا

نقلت إدارة سجن "ريمون"، الإثنين، ثلاثة من ممثلي الأسرى إلى عزل سجن "أيلا"، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، دون الإفصاح عن نتائج عيّنات فحوصهم.

وأوضح نادي الأسير أن الأسرى هم؛ جمال رجوب، ومحمود دودين، وأحمد بشارات.

وذكر أن قرار إدارة السجن جاء بعد يوم على الاعلان عن إصابة سجانين، وسجناء جنائيين بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها رفضت الإفصاح عن نتائج عينات الأسرى الثلاثة الذين جرى نقلهم، الأمر الذي صعّد من حجم التخوفات بين صفوف الأسرى.

وتابع أن الإجراءات التي فرضتها إدارة السجن منذ الأحد في "ريمون"، أثارت العديد من التساؤلات لدى الأسرى، وزادت من حجم القلق لديهم، خاصة أن إدارة السجون ومنذ بداية انتشار الوباء تحتكر رواية الوباء.

وطالب نادي الأسير مجددًا منظمة الصحة العالمية، وكافة جهات الاختصاص بالضغط جديًا على الاحتلال، بالسماح بوجود طرف ثالث محايد يشرف، ويراقب على عملية أخذ العينات ومتابعة الأسرى صحيًا، لا سيما مع استمرار انتشار الوباء بين صفوف السّجانين وهم المصدر الوحيد لنقل عدوى الفيروس.