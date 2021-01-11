  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال

تاريخ النشر: 11/01/2021 - 12:21

700 أسير فلسطيني يواجهون الموت البطيء بسجون الاحتلال
حراك يطالب بالإفراج عن الأسرى المرضى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

ناشدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والقانونية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى المرضى بسجون الاحتلال، ولاسيما مرضى السرطان الذين يواجهون الإهمال الطبي المتعمد والموت البطيء.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى، فإن نحو 700 أسير مريض يقبعون داخل سجون الاحتلال، بينهم 300 أسير مصاب بأمراض مزمنة، وأكثر من 12 أسيراً يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة.

وذكرت أنه تم الإعلان مؤخرًا عن إصابة الأسير حسين مسالمة (37 عاما) من بيت لحم بسرطان الدم (اللوكيميا)، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المرضى المصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال.

وأعربت الهيئة عن قلقها من تدهور الحالة الصحية للأسير مسالمة المعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن لـ 20 عاما، خاصة أن الأسير كان يعاني في الفترة السابقة من آلام وأوجاع حادة في البطن، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لوضعه وماطلت بتحويله للمستشفى لتشخيص حالته وتلقي العلاج، ليتبين إصابته بعد ذلك بالسرطان.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير مسالمة يقبع حاليا داخل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وتم نقله قبل أيام لتلقي أولى جلسات العلاج الكيميائي.

وأكدت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبيا في مختلف المعتقلات، وتتعمد استهدافهم بإهمال أوضاعهم الصحية وعدم تقديم العلاج الناجع لهم والاستهتار بأرواحهم.

وذكرت أنه مع تفشي فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات بين صفوف الأسرى، أصبح هناك قلق واضح على مصير الأسرى المرضى ذوي المناعة المتهالكة كحال مرضى السرطان، خاصة أن إدارة سجون الاحتلال تحتجزهم بأقسام تفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسلامة وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الفيروس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سجون الاحتلال
#الأسرى المرضى
#الأسرى وكورونا

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا بغزة: 6 وفيات و317 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة
كورونا بغزة: 6 وفيات و317 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

2021-01-11

اعتقالات بالضفة والاحتلال يصيب عددا من العمال قرب طولكرم
اعتقالات بالضفة والاحتلال يصيب عددا من العمال قرب طولكرم

2021-01-11

مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2021-01-10

الأكثر قراءة

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

بنس قد يؤيد عزل ترامب ويعتزم حضور تنصيب بايدن

2021-01-10

"مليشيات ترامب" تستعد لهجوم آخر يوم تنصيب بايدن

2021-01-10
ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

ليبرمان يسعى لتشكيل كتلة تمنع وصول نتنياهو للحكم

2021-01-10
أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

أم الفحم: اعتقالات وإصابات في قمع الشرطة لمظاهرة ضد العنف

2021-01-10
منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

منظمات حقوقية تلتمس للعليا ضد قرار أوحانا عدم تطعيم الأسرى

2021-01-10