منذ مطلع العام: 200 أسير فلسطيني أصيبوا بكورونا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد منذ مطلع العام الجاري 2021؛ ما يرفع مجمل الإصابات إلى نحو 340 إصابة تركزت معظمها في سجني "ريمون" و"النقب".

وذكر مستشار الهيئة، حسن عبد ربه، أن "5 أسرى جرى نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية وعيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا، وهم باسل عجاج المحكوم بالسجن المؤبد، عبد المعز الجعبة، نافذ الحاج، أيمن سدر وخالد غيظان".

وأشار عبد ربه إلى أن "حالة من القلق تسود بين صفوف الأسرى وذويهم بسبب انقطاع الزيارات، في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وأوضح أن "محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، إذ يرقد الآن في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل".

ونوه إلى عقد مؤتمر صحفي أمام منزل الأسير مسالمة في بيت لحم بعد غد لتسليط الضوء على معاناته، وعلى حالة القلق التي يعيشها ذويه، ولمطالبة الجهات الدولية المختصة بالتدخل الفوري للإفراج عنه.

وأضاف عبد ربه أن "إدارة سجون الاحتلال ما زالت مستمرة بعزل أربعة أسرى، وهم وائل الجاغوب في عزل سجن "مجيدو" منذ 210 أيام، فدوى حمادة منذ 82 يوما في عزل معتقل الدامون، الأسير عمر خرواط منذ أكثر من 47 يوما والأسيرة نوال الفتيحة في معتقل الدامون منذ أسبوع".

وختم عبد ربه بالقول إن"الأسيرين الشقيقين بلال وبسام ذياب من كفر راعي في جنين يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على ظروف اعتقالهما السيئة".