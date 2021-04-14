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تدهور الوضع الصحي لأسير من الخليل

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 08:41

تدهور الوضع الصحي لأسير من الخليل
وقفة إسناد للأسرى في أريحا (أرشيف وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يواجه الأسير محمد إسحاق أبو عيشة (59 عاما) من الخليل تدهورا مستمرا في وضعه الصحي، إذ يقبع في سجن "النقب الصحراوي".

وصرح نادي الأسير الفلسطيني أن "الأسير أبو عيشة يُعاني من عدة مشاكل صحية، أبرزها السكري بشكلٍ مزمن، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى، والأعصاب، ومؤخرًا أصبح يعاني من فقدان الشعور في أطرافه".

الأسير محمد أبو عيشة

وأشار نادي الأسير إلى أن "الأسير أبو عيشة أحد الأسرى الذين أُصيبوا بفيروس كورونا في سجن النقب، مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة".

وأضاف أن "الأسير أبو عيشة معتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء".

وختم نادي الأسير بالقول إن "إدارة سجون الاحتلال، تواصل استخدامها لسياسة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء)، بحقّ مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الخليل
#الأسرى
#محمد إسحاق أبو عيشة

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