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عشيّة يوم "الأسير"؛ 4500 معتقل في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 15/04/2021 - 12:59

عشيّة يوم "الأسير"؛ 4500 معتقل في سجون الاحتلال
أسرى في أحد سجون الاحتلال (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، 4500، بحسب ما أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الخميس.

جاء ذلك في بيان مشترك بين "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ومركز وادي حلوة، عشية يوم الأسير الفلسطينيّ، الذي يصادف السبت المُقبل.

وبحسب البيان؛ من بين المعتقلين، 41 سيدة، و140 قاصرا، و440 معتقلا إداريا.

وجاء في التقرير أن أعداد المعتقلين المرضى، وصل حتّى العام 2021 إلى 550 معتقلا، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82عاما)، أكبر الأسرى سنا.

وتشير المعطيات، إلى أن هناك نحو 25 معتقلا (قدامى الأسرى) منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993، بالإضافة إلى 62 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل.

ومن بين المعتقلين، وفق البيان، 543 معتقلا، يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات، بينهم الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا.

وعن أعداد الشهداء من المعتقلين، تشير المعطيات، إلى استشهاد 226 معتقلا في سجون إسرائيل منذ عام 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و71 جراء الإهمال الطبي، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من جنود وحراس. بالإضافة إلى أن 75 معتقلا استشهدوا جراء "القتل العمد".

وتحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين 7 أسرى أقدمهم، أنيس دولة، حيث استشهد في سجن عسقلان في العام 1980.واعتقلت إسرائيل منذ مطلع العام الجاري قرابة 1400 فلسطيني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأسرى في سجون الاحتلال
#الاحتلال الإسرائيليّ
#يوم الأسير الفلسطيني

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