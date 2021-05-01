قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 65 أسيرًا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قائمة "عمداء الأسرى"، وهو مصطلح يطلق على من أمضوا أكثر من 20 عاما على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت اليوم لتصل الى 65 أسيرا، حيث انضم إليها الأسير الرفيق وائل نعيم الجاغوب (45 عاما)، من نابلس والمعتقل منذ 1 آيار/ مايو 2001.

الأسير الرفيق وائل نعيم الجاغوب

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال قد اعتقلت الجاغوب وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة، أمضى منها 20 عاما متنقلا بين عدة سجون.

والجاغوب أحد قيادات الحركة الأسيرة، تعرض للعزل عدة مرات، وما يزال يقبع في زنازين العزل الانفرادي منذ قرابة عشرة أشهر.

وبينت الهيئة أنه من بين عمداء الأسرى يوجد نحو 33 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 عاما، منهم 25 منذ ما قبل أوسلو، و13 مضى على اعتقالهم ما يزيد عن 30 عاما، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ عام 1983.

ولفتت إلى وجود عشرات آخرين ممن تحرروا في صفقة "شاليط" عام 2011، واعتقلوا مجددا عام 2014، وأعيدت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 41 عاما على فترتين وما يزال في الأسر.