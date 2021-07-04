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اعتقال إداري لناشط في قضية الأسرى

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 15:44

اعتقال إداري لناشط في قضية الأسرى
الناشط سعد نواورة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ "سلطات الاحتلال حوّلت الناشط في قضية الأسرى وعضو جمعية الأسرى والمحررين في بيت لحم، سعد نواورة، إلى الاعتقال الإداريّ لمدة 6 شهور".

وأضاف أنّ "الأسير نواورة، البالغ من العمر 39 عاما، يُعد من أبرز الفاعلين في قضية الأسرى في محافظة بيت لحم. اعتقال نواورة هي جزء من المحاولة المستمرة لاستهداف الفاعلين في السّاحة الفلسطينية وتغييب دورهم".

وختم النادي بالقول إن "سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت نواورة، وهو عضو لجنة تنظيمية لحركة ‘فتح’ يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي".

يذكر أن الأسير نواورة متزوج وأب لثلاثة أبناء، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال 11 عاما، وتعرض منزل عائلته للهدم، وله شقيقان شهيدان، وهما جمال وجميل نواورة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الحركة الأسيرة
#سعد نواورة
#اعتقالات إدارية

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