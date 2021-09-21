5 أسرى إداريين يقاطعون محاكم الاحتلال ويمتعون عن تناول الدواء

قرّر خمسة أسرى إداريين من المرضى مقاطعة محاكم الاحتلال، وكذلك الامتناع عن أخذ الدواء، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، وفقا لما صدر في بيان عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء.

والأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي.

وأوضح نادي الأسير أن خطوتهم هذه تأتي في إطار توجه الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال، في ظل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقال الإداريّ منذ مطلع العام الجاريّ، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرًا.

وذكر نادي الأسير أن الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداريّ، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وأضاف أنهم من بين العشرات من الأسرى الإداريين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ بشكل غير متواصل، وبعضهم وصلت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من 15 عامًا.

ويُشار إلى أنّ سياسة الاعتقال الإداريّ تُشكل، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاريّ، أصدرت (869) أمر اعتقال إداريّ بحقّ أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200 أمر اعتقال إداريّ.

وجدد نادي الأسير دعوته المتكررة إلى ضرورة مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ بكافة الأدوات، وأهمها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها التي شكّلت وما تزال الذراع الأساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.