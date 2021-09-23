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80 أسيرا يعتصمون في سجن النقب رفضا للتنكيل بهم

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 16:52

80 أسيرا يعتصمون في سجن النقب رفضا للتنكيل بهم
أسرى في أحد سجون الاحتلال (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

يعتصم 80 أسيرا من حركة "الجهاد الإسلامي" في ساحة سجن النقب (الصحراوي)، احتجاجا على استمرار سلطات الاحتلال في فرض إجراءات عقابية بحقّهم، بحسب ما أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس.

وذكر النادي في بيان صحافي أن الاعتصام، هو خطوة "واحدة من سلسلة خطوات احتجاجية أعلن عنها أسرى الجهاد".

وتتمثل الخطوة بالاعتصام في الساحة وعدم الدخول لغرف السجن.

وعبّر نادي الأسير عن "المخاوف من قيام السلطات الإسرائيلية بقمع المعتصمين والتنكيل بهم".

وأمس الأربعاء، أعلن أسرى "الجهاد الإسلامي" الشروع في عصيان ضد قوانين سجون الاحتلال، احتجاجا على سياسة التنكيل بحقهم.

ومنذ فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، فرضت سلطات الاحتلال منظومة من الإجراءات العقابية على الأسرى بشكل عام، واختصت التابعين منهم لـ"الجهاد الإسلامي" بعقوبات مضاعفة، وفق نادي الأسير.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، حفر 6 أسرى نفقا من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع، وأُعيد اعتقال أربعة منهم يومي 10 و11 من الشهر نفسه، فيما اعتُقل آخر أسيرين، الأحد الماضي.

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#الأسرى الفلسطينيون
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#سجن النقب الصحراوي
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#الجهاد الإسلامي
#إجراءات عقابية

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