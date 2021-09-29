  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

حملة إجراءات تنكيليّة جديدة: "تدوير" الأسرى في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 29/09/2021 - 18:36

حملة إجراءات تنكيليّة جديدة: "تدوير" الأسرى في سجون الاحتلال
داخل أحد سجون الاحتلال (مصلحة السجون الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شرعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة إجراءات تنكيلية وعقابية جديدة بحق الأسرى في مختلف المعتقلات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هذه الإجراءات تمثلت بعدة قرارات منها اعتبار جميع الأسرى المحتجزين داخل سجونها بأنهم "خطيرون ويشكلون مصدر تهديد"، كذلك تنفيذ حملة تنقلات بين صفوفهم، بحيث يتم نقلهم مرة كل 6 أشهر وتوزيعهم بين الغرف، ومرة كل سنة بين الأقسام في السجون.

ولفتت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال والتي تضاعفت في الفترة الأخيرة، جاءت بهدف التنغيص على الأسرى بكل تفاصيل حياتهم، وتضيق الخناق عليهم أكثر، لجعل حياتهم داخل الأسر لا تطاق.

من جانبه، أكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض إجراءات جديدة على الأسرى تمس حياتهم التنظيمية، إضافة إلى الاستمرار في عمليات العزل والنقل.

وأضاف أن إدارة سجن الجلبوع أبلغت الأسرى أنه سيتم قريبا نقلهم إلى قسم 8 في سجن ريمون، بعد أن كانت أبلغتهم سابقا باحتمالية نقل بقية الأسرى القابعين فيه وعددهم 180 أسيرا إلى سجون أخرى، في حين رد الأسرى بأنه سيكون هناك إجراءات عصيان ورفض للقرار.

وفي السياق ذاته، "أبلغت إدارة سجن ريمون الأسرى أنها ستبدأ بعملية تدوير لهم داخل السجن، بحيث يتم نقلهم من غرفهم إلى الغرف في الأقسام الأخرى، حتى لا يبقى الأسير مدة تزيد عن عام في نفس القسم، ولا يبقى في نفس الغرفة مدة تزيد عن ستة أشهر"، وفق بيان النادي.

وذكر النادي أن الإجراءات الإسرائيلية "استهدفت بشكلٍ أساس أسرى حركة ’الجهاد الإسلامي’".

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة السجون بدأت تدريجيًا بفرض إجراءات جديدة خطيرة، تمس الحياة التنظيمية للأسرى، منذ قيامها بنقل الأسرى، وتوزيعهم وتفريقهم داخل الأقسام، والاستمرار بالإجراءات التنكيلية بحقهم. وحذر من هذه الإجراءات التي تمس منجزات الحركة الأسيرة، وتُشكّل صلب الحياة التنظيمية.

بودكاست عرب 48

#إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منظمات حقوقية تطالب 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استشماراتها في المستوطنات
منظمات حقوقية تطالب 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استشماراتها في المستوطنات

2021-09-29

غزّة: "حماس" تفرض اللقاح على موظفي القطاع العام... أو الخصم من إجازاتهم
غزّة: "حماس" تفرض اللقاح على موظفي القطاع العام... أو الخصم من إجازاتهم

2021-09-29

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة بكورونا و1606 إصابة في 24 ساعة
الصحة الفلسطينية: 17 وفاة بكورونا و1606 إصابة في 24 ساعة

2021-09-29

الأكثر قراءة

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

إصابات خطيرة إثر انهيار جدار على عمال بكفر كنا

2021-09-28
بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق

بدءًا من نوفمبر سيتوقف تطبيق "واتساب" عن الخدمة في ملايين الهواتف

2021-09-28
بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

بينيت يترأس طاقما وزاريا لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي

2021-09-28
إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

إصابة شابة في جريمة إطلاق نار بالرامة

2021-09-28
الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

الشرطة تمنع وصول مصلين من أم الفحم وعكا إلى المسجد الأقصى

2021-09-28