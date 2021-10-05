رفضا للتنكيل وتصديا للقمع.. مئات الأسرى يعتصمون بـ"الفورة"

نفذ مئات الأسرى في عدة سجون تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أولى خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها، والتي تتمثل في الاعتصام في ساحات السجون أو ما تسمى "بالفورة" مرتدين لباس "الشاباص"، والذي يعني أنهم مستعدون للمواجهة.

وذكر نادي الأسير أن ذلك يأتي في سياق الخطوات التصعيدية النضالية التي أعلنت عنها الحركة الأسيرة، وشمل الاعتصام ساحات السجون “نفحة، إيشل، ريمون، ومجدو، وهداريم”، فيما أقدمت إدارة السجون على إغلاق سجن “عوفر” بالكامل، بدعوى أن هناك معلومات حول نية بتنفيذ عملية طعن.

ولفت نادي الأسير، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق رفض الأسرى لإجراءات إدارة السجون التنكيلية التي ضاعفتها بحقهم بعد عملية "نفق الحرية، وخاصة بحق أسرى الجهاد الإسلامي.

وتوافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي لمدة أسبوع، وتشكيل لجنة طوارئ وطنية من كافة الفصائل، لا سيما أنّ الحوارات التي استمرت بشأن مطالبهم طوال الفترة الماضية، لم تؤدي إلى حلٍ جذريّ.

وأضاف نادي الأسير، إلى أن يوم غد الأربعاء سيواجه الأسرى ما يسمى بـ"الفحص الأمنيّ- دق الشبابيك"، وذلك استكمالًا للخطوات التي أعلنوا عنها.

يأتي ذلك، فيما طالب ذوو الأسرى المضربين عن الطعام بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة أبنائهم، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات من الأسرى القابعين في سجون وزنازين الاحتلال.

وأعربت أسماء قزمار زوجة الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا والمضرب عن الطعام منذ 58 يوما، عن قلقها على وضع زوجها الصحي.

وأشارت قزمار إلى أن وضعه الصحي دخل مرحلة الخطر الشديد، وتزايدت الأعراض الخطيرة عليه، وأصبح يعاني من رجفة شديدة، كما أن جسمه بدأ يرفض الماء، إضافة إلى ألم الصداع وعدم التركيز والنسيان، والإعياء الشديد، مشيرة أنه سيتم غدا الأربعاء عرضه على محكمة الاستئناف.

وحذرت مؤسسات الأسرى من خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 82 يوما، وهناك خطورة شديدة على حالته الصحية، ومقداد القواسمة المضرب منذ 76 يوما، وعلاء الأعرج منذ 58 يوما، وهشام أبو هواش منذ 50 يوما، ورايق بشارات منذ 45 يوما، وشادي أبو عكر منذ 42 يوما.