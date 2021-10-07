العارضة يعلّق إضرابه عن الطعام واتهام أسيرين بإحراق زنازين

علّق الأسير محمّد العارضة، اليوم، الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد استجابة إدارة السجن لمطالبه، في الوقت الذي قدّمت فيه النيابة العامة الإسرائيلية لائحتي اتهام ضد أسيرين من سجن "رامون" الصحراوي بتهم إحراق زنازين، الشهر الماضي.

والعارضة من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" داخل سجون الاحتلال، وقاد عملية حفر النفق الذي فرّ الأسرى منه الشهر الماضي، قبل أن يعاد اعتقالهم. لينقلوا إلى زنازين انفرادية في ظروف اعتقال قاسية، وفق المحامين.

وفي بئر السبع، قدّمت النيابة العامة الجنائية لمنطقة الجنوب لائحتي اتهام ضد الأسيرين عمر أبو الرب وحمودة الزعايقة، اللذين يقبعان في سجن "رامون"، بتهم إحراق زنازين بعد فرار الأسرى الستّة.

وتعرّض الأسرى في سجون الاحتلال بعد فرار الأسرى الستة إلى عمليات تنكيل واسعة، وذكر حقوقيّون أنها انتقامية على خلفية فشل مصلحة السجون الإسرائيلية في كشف الحفريات رغم العمل عليها لأشهر، وإثر حملة التنكيل بدأ الأسرى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية شملت حرق زنازين.

والأحد، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن تهمة الهروب من الحجز القانوني، وعقوبتها القصوى هي السجن 7 سنوات؛ كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار.

ويذكر أن الاسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عامًا) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عامًا) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدة (45 عامًا) من سكان جنين.

كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وهم: محمود أبو اشرين (26 عامًا) من سكان جنين، قصي مرعي (22 عامًا) من سكان جنين، علي أبو بكر (21 عامًا) ومحمود أبو بكر (19 عامًا) من سكان يعبد، وإياد جرادات (37 عامًا) من بلدة سيلة الحارثية قضاء مدينة جنين.

وحسب لوائح الاتهام، فإن الأسرى كانوا يقضون عقوبات إثر إدانتهم بمخالفات أمنية في محاكم الاحتلال، باستثناء انفيعات، الزبيدي، ومحمود أبو بكر، الموقوفين حتى انتهاء إجراءات محاكمتهم.

وبعد التحقيق معهم، تم تفريق الأسرى الستة على سجون مختلفة ووضعهم في زنازين عزل.