مضرب عن الطعام منذ 52 يومًا: الأسير أبو هواش يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا

أكّد نادي الأسير أنّ الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 52، يوما رفضًا لاعتقاله الإداريّ، يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في عيادة سجن الرملة، بينما أرجأت محكمة إسرائيلية قرار تعليق الاعتقال الإداري للاسير المضرب عن الطعام كذلك، علاء الأعرج، فيما حذّرت هيئة شؤون الأسرى من صعوبة وضع أربعة عشر أسيرًا في سجن النقب.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أنّ أبو هواش يعاني أوجاعا شديدة في كافة أنحاء جسده، ونقصانا متزايدا في الوزن، وألما شديدا بالصدر، كما أنّه لم يعد قادرًا على الحركة، ويتقيأ بشكل مستمر بعد تناوله الماء والملح.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ أبو هواش يرفض أخذ المدعمات والفحص الطبيّ، ونقل إلى مستشفى "بلنسون" مؤخرا، ثم أعيد إلى سجن الرملة.

يذكر أنّ الأسير ابو هواش (39 عاما) من دورا بالخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه أمرا اعتقال إداريّ مدتهما 6 أشهر، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

الأسير أبو هواش

يُشار إلى أنّ ستة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ منهم الأسير أبو هواش، وأقدم الأسرى المضربين كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 85 يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 78 يومًا، والأسير علاء الأعرج منذ 61 يومًا، والأسير رايق بشارات منذ 47 يومًا، إضافة إلى الأسير شادي أبو وعكر مضرب منذ 44 يومًا.

وكانت محكمة الاحتلال، قد جمّدت الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة أمس، فيما أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحق الأسير شادي أبو عكر لمدة 6 أشهر.

تحذير من صعوبة وضع أربعة عشر أسيرًا في سجن النقب

وفي سياق ذي صلة، حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من صعوبة الأوضاع التي يعيشها أربعة عشر أسيرًا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم ستة بسجن النقب، جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية، وتعرضهم للتنكيل والعقوبات، مشيرا إلى أنَّ بعض الأسرى المعزولين بحاجة لعلاج بسبب إصابتهم بأمراض جلدية.

وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أنَّ الأسرى المعزولين أطلقوا مناشدات للمؤسسات ذات الصلة للتدخل وإنقاذ كرامتهم، وأنَّه من خلال الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى؛ جرى جمع أسمائهم وأرقام هوياتهم لعمل الترتيبات اللازمة لإجراء زيارات لهم.

هذا، وحذر عبد ربه أيضًا من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، خاصة كايد الفسفوس الذي مضى على إضرابه خمسة وثمانون يومًا، بسبب احتمال تعرضهم للشلل أو الوفاة وتوقف وظائف الأعضاء الحيوية.

إرجاء قرار تعليق الاعتقال الإداري للاسير الأعرج

وقررت محكمة إسرائيلية، إرجاء إعطاء القرار المتعلّق بقضية تعليق الاعتقال الإداري للأسير علاء الأعرج حتى يوم الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد المحامي جواد بولس، اليوم الخميس.

الأسير الأعرج

وأوضح بولس أن إدارة سجون الاحتلال والنيابة، صرحتا بأنه من المفترض أن ينقل المعتقل الأعرج المضرب لليوم 61 على التوالي، إلى مستشفى "كابلان" في موعد أقصاه يوم الإثنين، وعليه ستنتظر المحكمة التقرير الطبي الصادر عن المستشفى لإعطاء القرار.

يذكر أن الأعرج (34 عاما)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.