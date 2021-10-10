النضال المتدرج.. الأسرى يرجعون وجبات الطعام

ارجع الأسرى في كافة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، وبجتي الطعام وذلك استكمالا للبرنامج النضالي التدريجي التي أنطلق قبل أسبوع، بحسب ما أعلن نادي الأسير في بيان.

وقال نادي الأسير إن "يرجع الأسرى وجبتي طعام، وذلك استكمالا للبرنامج النضالي الذي شرعوا به منذ مطلع الأسبوع الماضي، رفضا للإجراءات التنكيلية والعقابية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال في تنفيذها بحقّ الأسرى، لا سيما أسرى الجهاد الإسلامي".

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أنه وإضافة إلى إرجاع وجبات الطعام، سيوجه الأسرى مجددا رسائل احتجاجية لكافة إدارات السجون، كجزء من البرنامج المقرر، وسيواصل الأسرى خطواتهم النضالية حتى نهاية الأسبوع والتي تتمثل بخطوات عصيان وتمرد على قوانين السجن.

وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حتى تحقيق مطالبهم، وسيكون استمرار هذا البرنامج مرهون برد إدارة السجون على مطالب الأسرى.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول/سبتمبر الماضي، يوم تنفيذ عملية "نفق الحرية" في سجن جلبوع، شرعت بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية، وسياسات التضييق المضاعفة على الأسرى.

واستهدفت بشكل خاص أسرى الجهاد من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، كما أن مجموعة منهم نقلوا مجددا إلى التحقيق، وغالبيتهم من قيادات حركة الجهاد.

وبعد خطوات احتجاجية واسعة وحوارات استمرت مع إدارة السجون، تمكن الأسرى من تحقيق بعضا من المطالب وأهمها رفع بعض من هذه الإجراءات، إلا أنه وبما يتعلق بقضية أسرى الجهاد، واصلت إجراءاتها رغم المطالبات المستمرة لوقفها والتراجع عنها، وعليه قرر الأسرى اليوم استئناف خطواتهم النضالية.