توتّر في سجن عسقلان جرّاء تعمّد المماطلة في علاج الأسير أبو حميد

تسود حالة من التوتر في سجن عسقلان، بسبب تعمد إدارة السجن المماطلة في علاج الأسير ناصر أبو حميد، الذي يتواجد في ساحة "الفورة" ويرفض دخول الغرفة، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.

وقالت الهيئة في بيان، إن "الإدارة أغلقت السجن، وأن حالة من السخط تسود الأسرى بسبب الإهمال المتعمد للوضع الصحي للأسير أبو حميد، والتسويف المتواصل بعدم إجراء الفحوصات اللازمة له وتقديم العلاج المناسب".

وحذرت الهيئة، من "تفاقم الحالة الصحية للأسير أبو حميد، الذي يعاني من ورم في الرئة، لم تُحدَّد طبيعته، ويعاني من سعال شديد".

الأسير أبو حميد

وتابعت: "بالإضافة لاستمرار فقدانه للوزن والتقيؤ، وخمول وهزل عام بالجسم، وارتفاع شبه دائم في درجة الحرارة".

وفي وقت سابق الأحد، بدأ الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، بخطوات تصعيدية، رفضا للإجراءات العقابية التي تواصل إدارة السجون تنفيذها بحقّهم، لا سيما أسرى "الجهاد الإسلامي".

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، أن الخطوات التصعيدية ستستمر خلال الأيام المقبلة، للمطالبة بحل قضية أسرى الجهاد بإعادتهم إلى غرفهم، وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى، عقب انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن الجلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى.

وأشارا إلى أن الأسرى أرجعوا اليوم وجبات الطعام، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد إلى غرفهم ظهر الثلاثاء المقبل، ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم إغلاق الأقسام كافة، يوم الأربعاء، من الساعة الرابعة عصرا حتى نهاية اليوم.