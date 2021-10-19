رفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ، للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ 73 يوما، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المحامي جواد بولس أنّ "المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن المستشفى الإسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة".

وقال المحامي إنّ "قرار المحكمة والمُستند على تقرير المستشفى يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الإداري. وهذا عمليًا سيؤدي إلى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله".

وأوضح أنّ "لجوء قضاة المحكمة العليا إلى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عنهم ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم، وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي إسرائيل أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه إلى إمكانية الموت الفجائي. واليوم، بعد قرار القضاة في قضية الأسير الأعرج، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم".

يذكر أن الأعرج (34 عاما)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، تعرض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2013، بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.