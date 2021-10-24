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قوات الاحتلال تقتحم قسما في "عوفر" وتهدد الأسرى

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 19:21

قوات الاحتلال تقتحم قسما في "عوفر" وتهدد الأسرى
تظاهرة أمام "عوفر" بوقت سابق (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحمت قوات الاحتلال التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الأحد، قسم 21 في سجن "عوفر"، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه، بحسب ما أكّد نادي الأسير في بيان أصدره مساء اليوم.

وأضاف نادي الأسير في بيانه، أن مواجهة جرت بين أحد الأسرى وسجان، وعلى خلفية ذلك هددت إدارة السجن بإعادة اقتحام القسم وعزل الأسير والتنكيل به، الأمر الذي رفضه الأسرى، وتم إغلاق السجن بالكامل.

كما أرجع الأسرى وجبات الطعام كخطوة احتجاجية، وما تزال حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى.

يُذكر أن الأسرى في سجن "عوفر" يواجهون عمليات اقتحام متكررة، فمنذ مطلع هذا العام سُجلت العديد من الاقتحامات التي تنفذها وحدات القمع بهدف التنكيل بالأسرى، وإبقائهم في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.

يُشار إلى أن وحدات القمع كانت قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم 1 في سجن الجلبوع، قبل يومين ونكّلت بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#افتحام سجن عوفر
#عمليات تفتيش

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