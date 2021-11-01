أسرى حماس يصعدون إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام

شرع أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ببرنامج نضالي مساند للأسرى المضربين عن الطعام، بحسب ما أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن البرنامج بدأ اليوم بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين من العاشرة والنصف صباحا، وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا.

وبينت أنه سيتم يوم غد الثلاثاء، إرجاع وجبة الطعام ضمن البرنامج النضالي المساند، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.

وقالت الهيئة إن الأسرى جميعا يقفون صفا واحدا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية.

وحملت الهيئة في بيانها سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، مؤكدةً أنه "أمر لا يمكن السكوت عليه".

وفي سياق الفعاليات الميدانية المناصرة للحركة الأسيرة، أعلن مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت في رام الله، اليوم الإثنين، الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن 13 طالبا من جامعة بيرزيت أعلنوا الإضراب عن الطعام اليوم، تضامنا مع الأسرى المضربين.

ويواصل 7 أسرى فلسطينيين، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: كايد الفسفوس منذ 110 أيام، ومقداد القواسمة 103 أيام، وعلاء الأعرج 86 يوما، وهشام أبو هواش 77 يوما، وشادي أبو عكر 69 يوما، وعياد الهريمي 40 يوما، ولؤي الأشقر 22 يوما.

وتشهد جامعة بيرزيت فعاليات وطنية عدة نصرة للأسرى وخاصة المضربين.