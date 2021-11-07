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استمرار توقيف الأسيرة قعدان وأوضاع صعبة للأسيرات في الدامون

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 10:56

استمرار توقيف الأسيرة قعدان وأوضاع صعبة للأسيرات في الدامون
الأسيرة منى قعدان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسيرة منى قعدان (50 عاما) من بلدة عرابة - قضاء جنين، والمعتقلة منذ يوم 12 نيسان/ أبريل 2021 ما زالت موقوفة في معتقل الدامون وقد خضعت لتحقيق قاس (لمدة 22 يوما) في زنازين الجلمة، في ظروف صعبة.

ونقلت محامية الهيئة عن الأسيرة قعدان أنها خاضت هي والأسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة، إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة أسبوع، والذي بدأ يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 ولغاية 24 من ذات الشهر، وذلك إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام والمطالبة بتحسين ظروف السجن.

وأضافت قعدان أن "الاعتقال كان مفاجئ بالنسبة لي ولم أتوقعه، إذ أنني منذ 5 سنوات وأنا حرة وقد أكملت دراستين للماجستير قانون شرعي وجندر (ومرافعة شرعية) وكانت حياتي مستقرة".

يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي أفرج عنها بـ"صفقة شاليط"، إذ وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة لغاية الآن.

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#أسيرات
#الحركة الأسيرة
#الأسيرة منى قعدان

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