  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الأسير محمد العارضة

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 21:08

جيش الاحتلال يقتحم منزل عائلة الأسير محمد العارضة
والدة الأسير محمد، أمام صورة ابنها (أ ب ا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الأسير محمد قاسم العارضة في بلدة عرابة جنوبي جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، أحد الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن الجلبوع الإسرائيلي، ليُعاد اعتقالهم لاحقا.

ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا" عن عائلة الأسير، القول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المنزل، وعبثت بمحتوياته، ووقعت مشادات مع الجنود عندما حاولت العائلة التصدي لهذا الاقتحام.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من الجلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

والأسرى الستة من منطقة جنين وهم محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي، وينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى زكريا الزبيدي من كتائب الأقصى التابعة لحركة "فتح".

بودكاست عرب 48

#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية المحتلة
#الجلبوع
#عملية الفرار من الجلبوع
#جنين
#عرابة
#الأسير محمد العارضة
#اقتحام منزل عائلة الأسير محمد العائضة

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا
وحدة "المستعربين" تختطف 3 شبان من مفرق بيتا

2021-11-16

تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة
تمديد اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة

2021-11-16

تشييع جثمان الشهيد صدام بني عودة في طمون
تشييع جثمان الشهيد صدام بني عودة في طمون

2021-11-16

الأكثر قراءة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

عنف... من بئر السّبع حتّى برطعة

2021-11-15
الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

الحبس المؤبد لقاتل ابنته من الرملة

2021-11-15
تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

تقرير: خلافات أميركية – إسرائيلية تهدد العلاقات بينهما

2021-11-15
رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى

رئيس بلدية بئر السبع: الشجار بالمستشفى "إرهاب مدني"

2021-11-15
اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

اعتقال الزوجين الإسرائيليين في إسطنبول: الصورة بالنسبة لتل أبيب مشوشة

2021-11-15