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استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسرى في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 12:14

استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسرى في سجون الاحتلال
من الاعتصام الاسبوعي لأهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بالبيرة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، إن "إدارة السجون تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم".

وفي هذا السياق، وثقت هيئة الأسرى أبرز الحالات المرضية داخل السجون الإسرائيلية، بينها "حالة الأسير أويس حاتم رجب (29 عاما) من الخليل، والذي يقبع حاليا في معتقل "نفحة"، ويعاني من ارتجاع في عصارة المعدة ومشاكل في الهضم والإثني عشر وآلام في مختلف أنحاء جسمه، وحُوّل إلى عيادة السجن التي اقتصرت على إعطائه المسكنات، والتي لم تجد نفعا، وما زالت إدارة السجون تستخدم سياسة المماطلة لإهمال وضعه الطبي"، وفقا للهيئة.

وعن حالة الأسير أمين سعدي محمد جمعة (28 عاما) من مدينة غزة، ويقبع بمعتقل "ريمون"، قالت الهيئة إنه "يشتكي من تسارع بدقات القلب، ومن عدم وضوح بالرؤية، وكسور بأنفه، كما أنه مصاب بجرثومة المعدة إضافة إلى أنه يعاني من مشاكل في المثانة، وهو بحاجة لتحويله إلى طبيب مختص لمتابعة حالته بالشكل السليم، لكن لغاية اللحظة تماطل إدارة السجن بتحويله وتلقي العلاج اللازم لحالته".

ودانت الهيئة "استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، والتي تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية".

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#الأسرى
#سجون الاحتلال
#الأسرى المرضى
#الأسير أويس حاتم رجب
#الأسير أمين سعدي محمد جمعة

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