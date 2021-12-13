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الاحتلال يعتقل القياديّ الحمساويّ حسن يوسف

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 10:03

الاحتلال يعتقل القياديّ الحمساويّ حسن يوسف
القياديّ الحمساوي، يوسف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية المحتلة، حسن يوسف.

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وشنّت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة طالت 27 مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة، بينهم يوسف، من بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وأفرجت إسرائيل عن يوسف في تموز/ يوليو الماضي بعد اعتقال إداري دام 9 شهور.

ومنذ عدة سنوات دأبت سلطات الاحتلال على اعتقال الشيخ يوسف، إداريا، بشكل متتابع.

وأمضى يوسف، في سجون الاحتلال، ما يقارب 21 عاما، على فترات متقطعة، معظمها في الاعتقال الإداري.

​​​​​​وقال مصدر في حركة حماس بالضفة الغربية، إن "قوات الاحتلال تشن منذ أيام، حملة اعتقالات طالت عددا من نشطاء الحركة في الضفة الغربية".

ورجّح المصدر أن تكون حملة الاعتقالات مرتبطة، بحلول ذكرى تأسيس حركة حماس، الـ 34، بهدف منع أنصارها من تنظيم أي احتفالات.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#حماس
#حسن يوسف

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