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عقوبات على 12 أسيرًا في "عوفر": عزل لساعات وحرمان من "الكانتينا"

تاريخ النشر: 15/12/2021 - 20:13

عقوبات على 12 أسيرًا في "عوفر": عزل لساعات وحرمان من "الكانتينا"
توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فرضت إدارة سجن "عوفر" عقوبات على 12 أسيرًا، تمثّلت بعزلهم لمدة 24 ساعة، وغرامة مالية 200 شيكل على كل واحد منهم، وحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا (مقصف السجن)" لمدة شهر، بحسب ما أفاد نادي الأسير، في بيان أصدره اليوم الأربعاء.

وذكر نادي الأسير في بيانه أن إدارة السّجن رفضت إدخال الملابس التي أُحضرت عبر زيارة عائلاتهم، رغم وجود اتفاق سابق بالسماح بإدخالها.

كما رفضت إدخال الملابس التي خصصت للمعتقلين الجدد في قسم 14 وهو قسم "المعبار".

وواجه الأسرى القرار برفضهم الخروج من غرفة الزيارة، وعليه شرعت إدارة السجن بفرض العقوبات المذكورة أعلاه، وردًا على ذلك أرجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا القسم، فيما واصلت إدارة السّجن إعلان تهديداتها.

وجدّد نادي الأسير تأكيده، على أنّ إدارة سّجون الاحتلال لا تكتفي بتنصلها من مسؤولياتها بتوفير احتياجات الأسرى، بل وتحرمهم من إدخالها، علمًا بأن الأسرى وفي كل عام، يواجهون مع بداية كل شتاء نقصا في الاحتياجات، ولا سيما الملابس والأغطية، كما أن ما توفره "الكانتينا" لهم باهظ الثمن، حيث تُعد "الكانتينا" إحدى أبرز أدوات الاستغلال المالي التي يواجهها الأسرى.

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