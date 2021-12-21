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توتر بسجون الاحتلال وانقطاع التواصل مع 80 أسيرا بنفحة

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 09:59

توتر بسجون الاحتلال وانقطاع التواصل مع 80 أسيرا بنفحة
قوات القمع بسجون الاحتلال بحالة تأهب (مصلحة السجون)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تسود سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة من التوتر الشديد، علما أن جميع أقسام السجون مغلقة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الهجمة التي تشنها مصلحة السجون الإسرائيلية على الأسيرات، والتنكيل بأسرى سجن نفحة عقب إقدام أحد الأسرى على طعن أحد ضباط السجن.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، بأن حالة من التوتر الشديد تسود كافة سجون الاحتلال وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، مؤكدا انقطاع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة، بحيث أن أكثر من 80 أسيرا بات مصيرهم مجهولا.

وقال إعلام الأسرى في البيان "هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن".

وأوضح أن "مصير الأسير يوسف المبحوح، منفذ عملية الطعن داخل السجن، ما زال مجهولا"، محذرا من وجود خطر حقيقي على حياته.

وطعن الأسير المبحوح، من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، مساء الأحد، سجانا داخل قسم أسرى حركة حماس في سجن نفحة بالنقب، ما أدى إلى إصابته بجراح نقل على إثرها لعيادة السجن.

وجاءت العملية في ظل اعتداءات غير مسبوقة من إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسيرات بسجن الدامون، شملت القمع، والضرب، والعزل.

إلى ذلك، قالت هيئة الأسرى إنه سيتم إعادة الأسيرات المعزولات إلى سجن الدامون خلال وقت قصير، وفقا لتفاهمات بين إدارة السجون والاستخبارات وقادة الحركة الأسيرة.

وأكدت الحركة الأسيرة أن استكمال الحوار مشروط بعدم العودة للإجراءات التي تعرضت لها الأسيرات مؤخرا في سجن الدامون.

بدوره، أشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحاول من خلال إعادة الأسيرات المعزولات لأقسامهن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه.

من جانبها، أوضحت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تعهدت خلال جلسة الحوار، مساء أمس الأحد، بإنهاء عزل الأسيرات منى قعدان ومرح بكير وشروق دويات وإنهاء كافة العقوبات.

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