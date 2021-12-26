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فوج من الأسرى يبدأ إضرابا عن الطعام.. وتوتر في سجون الاحتلال

تاريخ النشر: 26/12/2021 - 14:02

فوج من الأسرى يبدأ إضرابا عن الطعام.. وتوتر في سجون الاحتلال
سجن للاحتلال (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن فوجًا أول من الحركة الأسيرة التابعة للهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة، بدأ إضرابا عن الطعام بمشاركة "قادة رموز" من الأسرى.

وأوضحت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس" أن "الإضراب يأتي ضمن معركة مفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، يتبعها حلٌ فعلي للتنظيم"، وأضافت الهيئة "سيكون للخطوة ما بعدها".

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل تنفيذ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، عمليات نقل بحقّ الأسرى في سجن نفحة والاعتداء عليهم، دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها، بحسب ما أكّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان يوم الخميس.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، بأن الأوضاع في سجون الاحتلال ما زالت متوتّرة.

وأوضح نادي الأسير أنّ أقسام حركة "حماس" مغلقة، وأنّ حوارًا يجري بين الأسرى وإدارة السّجن، لافتًا إلى أنّ الأسرى أكّدوا بأنّه وفي حال لم تستجب الإدارة لمطالبهم؛ فإنهم سيتّجهون إلى التّصعيد.

مشيرًا إلى أنّ مطالبهم تتمثّل بعودة الأمور كما كانت عليه في سجن نفحة ورفع كافّة العقوبات المفروضة عليهم وإنهاء عزل الأسرى، بالإضافة إلى تركيب هاتف عمومي للأسيرات.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نكّلت بالأسرى في قسم (12) الأسبوع الماضي في سجن "نفحة"، من خلال إخراجهم إلى ساحة السجن "الفورة" في البرد القارس لساعات، وإبقائهم مقيدين، واعتدت على مجموعة منهم بالضرب المبرح، وحوّلت غرف الأسرى إلى زنازين بعد أن جرّدتها من كافة المقتنيات، علاوة على نقل 45 أسيرًا منهم من سجن نفحة إلى عدّة سجون.

وكان قد أفاد نادي الأسير، أمس السبت، بأن 9 من الأسرى الذين تم عزلهم كانوا قد أصيبوا نتيجة الاعتداء الكبير الذي تعرض له أسرى نفحة، الأسبوع الماضي.

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#الأسرى الفلسطينيون
#حماس
#تصعيد
#سجن نفحة
#إضراب عن الطعيم
#التنكيل بالأسرى

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