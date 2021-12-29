الحكم على الأسير قصي أبو حتة بالسجن 19 عاما

فرض الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الحبس الفعلي لمدة 19 عاما على الأسير قصي أبو حتة، بعد إدانته بطعن مستوطن في الخليل ومحاولة طعن مستوطنين آخرين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه "تم الحكم على الأسير قصي أبو حتة 19 سنة سجن فعلي، وتعويض بمبلغ مئة ألف شيكل، وغرامة أربعة آلاف شيكل".

وأوضحت الهيئة أن "الحكم صدر بحق المعتقل أبو حتة، بعد إدانته بطعن مستوطن في الخليل ومحاولة طعن مستوطنين آخرين، وكان وقت اعتقاله قاصرا".

وختمت الهيئة بإدانة "هذا القرار الجائر، والذي يأتي في سياق الأحكام الرادعة الانتقامية، وهذا يكشف ويعري المحاكم العسكرية الإسرائيلية بتبعياتها المطلقة لجهاز المخابرات الإسرائيلي".